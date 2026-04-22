Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять приусадебных участков затопило в Нижегородской области после снегопада

Ни одна территория не освободилась от воды за сутки.

Источник: Нижегородская правда

За сутки с 21 на 22 апреля в Нижегородской области затопило пять приусадебных участков после обильного снегопада. Об этом сообщили в НГУ МЧС России по региону.

Напомним, что 20 и 21 апреля в Нижегородской области прошли аномальные снегопады. Сугробы в Нижнем Новгороде выросли до 27 см.

В связи с этим обострилась паводковая ситуация в регионе. Только за сутки затопило пять приусадебных участков в Краснобаковском районе, а также низководный мост в Починковском районе.

Из-за непогоды ни один участок в регионе не освободился от воды. На данный момент затопленными остаются 80 приусадебных участков, 12 низководных мостов и 8 участков автодорог.

К счастью, в результате паводка никто не пострадал и не погиб, эвакуация не потребовалась.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, почему образовался провал на набережной у Шуховской башни.