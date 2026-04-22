Пять приусадебных участков затопило в Нижегородской области после снегопада

За сутки с 21 на 22 апреля в Нижегородской области затопило пять приусадебных участков после обильного снегопада. Об этом сообщили в НГУ МЧС России по региону.
Напомним, что 20 и 21 апреля в Нижегородской области прошли аномальные снегопады. Сугробы в Нижнем Новгороде выросли до 27 см.
В связи с этим обострилась паводковая ситуация в регионе. Только за сутки затопило пять приусадебных участков в Краснобаковском районе, а также низководный мост в Починковском районе.
Из-за непогоды ни один участок в регионе не освободился от воды. На данный момент затопленными остаются 80 приусадебных участков, 12 низководных мостов и 8 участков автодорог.
К счастью, в результате паводка никто не пострадал и не погиб, эвакуация не потребовалась.
