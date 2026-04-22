Эксперт объяснил, откуда могли быть запущены дроны для атаки Сызрани

Дроны для атаки города Сызрань Самарской области ВСУ могли запустить из южных регионов Украины. Об этом в интервью aif.ru рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По словам эксперта, БПЛА могут пролететь больше 1000 км. Вероятно, дроны запускались для атаки не только мирных объектов, но и были запущены против НПЗ и других производств.
22 апреля в Сызрани произошло частичное обрушение жилого дома после атаки БПЛА. Из-под завалов извлекли тела женщины и ребенка (они погибли), еще 12 человек пострадали.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.