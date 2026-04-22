Скандал на границе из-за сигарет: в Сочи женщина напала на сотрудника таможни

Агрессивная туристка напала на таможенника на посту в Сочи из-за сигарет.

Источник: Комсомольская правда

На таможенном посту МАПП Адлер инцидент с незаконным провозом табачных изделий перерос в уголовное дело. О факте нападения на сотрудника, находившегося при исполнении служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Конфликт произошел на пешеходном переходе со стороны Абхазии. Инспектор таможни в ходе проверки выявил у одной из туристок партию сигарет, объем которой превышал разрешенные нормы ввоза товаров для личного пользования. На законное требование предъявить разрешительные документы женщина отреагировала агрессивно.

«Это выражалось в оскорблениях инспектора, нецензурной брани и нанесении ударов», — рассказали представители таможни.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: ст. 319 (оскорбление представителя власти) и ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Теперь нарушительнице грозит суровое наказание — от крупных штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет.

Таможенная служба напоминает, что правила провоза товаров находятся в открытом доступе, а любые попытки давления на сотрудников или применение силы влекут за собой уголовную ответственность.

Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
