Скандал на границе из-за сигарет: в Сочи женщина напала на сотрудника таможни

На таможенном посту МАПП Адлер инцидент с незаконным провозом табачных изделий перерос в уголовное дело. О факте нападения на сотрудника, находившегося при исполнении служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.
Конфликт произошел на пешеходном переходе со стороны Абхазии. Инспектор таможни в ходе проверки выявил у одной из туристок партию сигарет, объем которой превышал разрешенные нормы ввоза товаров для личного пользования. На законное требование предъявить разрешительные документы женщина отреагировала агрессивно.
«Это выражалось в оскорблениях инспектора, нецензурной брани и нанесении ударов», — рассказали представители таможни.
В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: ст. 319 (оскорбление представителя власти) и ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти). Теперь нарушительнице грозит суровое наказание — от крупных штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет.
Таможенная служба напоминает, что правила провоза товаров находятся в открытом доступе, а любые попытки давления на сотрудников или применение силы влекут за собой уголовную ответственность.