Дрифт в центре города впервые довёл до уголовного дела в Новосибирске

Сотрудники отдела полиции № 1 «Центральный» зарегистрировали материал проверки, а следователь возбудил уголовное дело по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»). Оперуполномоченные уголовного розыска вместе с Госавтоинспекцией быстро вычислили лихача — им оказался 22-летний житель Новосибирска, ранее не судимый. Молодой человек признал вину и принёс извинения всем участникам дорожного движения. Его уже допросили в качестве подозреваемого, решается вопрос о мере пресечения. Автомобиль изъяли как орудие преступления. В ближайшее время дрифтера также привлекут к административной ответственности за нарушения ПДД.