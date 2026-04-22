В Волгограде опекуна двух сирот обвинили в растрате их 1,5-миллионого наследства

По материалам дела, двое сирот после смерти матери унаследовали квартиру, которую женщина брала в ипотеку. Опекуном детей был назначен родной брат умершей волгоградки. По решению суда жилье продали для погашения задолженности по ипотеке. После расчетов с банком осталось 1,5 миллиона рублей, которые были перечислены на банковский счет опекуна как законного представителя несовершеннолетних. Эти средства предназначались исключительно для использования в интересах детей, в том числе для обеспечения их жильем.