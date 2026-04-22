В Чулымском районе Новосибирской области размыло дорогу к поселку Волковский

В Чулымском районе из-за паводка размыло дорогу к поселку Волковский. Проезд полностью перекрыт. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.
Разрушение случилось на 8-м километре трассы Н-3218. Там вода перелилась через проезжую часть. Подтопило участок длиной 30 метров, глубина воды составила 10 сантиметров. Из-за этого размыло водопропускную трубу.
В результате обрушилась дорожная плита. Глубина провала — до 2 метров. Проезд для всех видов транспорта закрыли с 13:30 22 апреля 2026 года. Он будет недоступен до особого распоряжения, пока не устранят последствия паводка.
Дорожные службы уже выставили предупреждающие знаки. Объездного пути в настоящее время нет. О сроках восстановления сообщат позже. Водителям советуют быть внимательными и заранее планировать маршрут.