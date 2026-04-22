Жительница Арзамаса перевела мошенникам более 6,7 млн рублей

Женщина была обманута аферистами, которые в мессенджере убедили ее перевести все имеющиеся у нее сбережения на так называемые «безопасные счета».

Жительница Арзамаса лишилась более шести миллионов рублей, став жертвой мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

47-летняя женщина была обманута аферистами, которые в мессенджере убедили ее перевести все имеющиеся у нее сбережения на так называемые «безопасные счета». В результате женщина потеряла 6 700 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сотрудники правоохранительных органов региона напоминают гражданам, что понятие «безопасных счетов» является вымыслом мошенников, и призывают не перечислять денежные средства неизвестным лицам. Любые подобные предложения, поступающие через сообщения или телефонные звонки, следует игнорировать.

Ранее двух сестёр запугали спонсированием недружественной страны в Арзамасе.