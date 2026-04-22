84 млн рублей направили на ликвидацию оползневого участка на Изобильной в Сочи

В Лазаревском районе Сочи стартовали работы по устранению аварийного участка на улице Изобильной. Цель проекта — предотвратить дальнейший сход земляных масс, угрожающих Барановскому шоссе, региональной автомагистрали.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Сочи, специалисты уже занимаются разработкой грунта и подготовкой площадки для установки дорожных плит. Они необходимы для обеспечения доступа буровой установки и другой тяжелой спецтехники, которая будет задействована в основных работах.
Финансирование этого важного проекта обеспечено благодаря участию в краевом отборе в 2025 году. Общий объем контракта составил более 84 миллионов рублей: свыше 80 миллионов поступили из бюджета Краснодарского края, а более 4 миллионов — из городской казны.
Согласно условиям контракта, подрядная организация выполнит полный комплекс восстановительных работ. Он включает в себя монтаж 36 буронабивных свай, возведение новой подпорной стены, восстановление 660 квадратных метров дорожного полотна и создание современной системы водоотведения.
«В 2024 году мы провели мониторинг всех оползневых участков, которых в Сочи насчитывается более двух тысяч, из них порядка 255 — на автомобильных дорогах. Неблагоприятные погодные условия привели к активизации еще 18 объектов, требующих первоочередного внимания. Стоимость противооползневых мероприятий на этих приоритетных участках составляет около 2,5 миллиарда рублей», — прокомментировал заместитель мэра Сочи Вячеслав Бауэр.
Бауэр также отметил успешный опыт города в ликвидации последствий ЧС в прошлом году на переулке Надежды, улицах Магаданской и переулке Аэровокзальном. Работы продолжаются в переулке Васильковом, где восстановление планируется завершить в этом году, и на других участках.
Завершение всех ремонтных мероприятий на улице Изобильной намечено на 20 ноября текущего года.