84 млн рублей направили на ликвидацию оползневого участка на Изобильной в Сочи

«В 2024 году мы провели мониторинг всех оползневых участков, которых в Сочи насчитывается более двух тысяч, из них порядка 255 — на автомобильных дорогах. Неблагоприятные погодные условия привели к активизации еще 18 объектов, требующих первоочередного внимания. Стоимость противооползневых мероприятий на этих приоритетных участках составляет около 2,5 миллиарда рублей», — прокомментировал заместитель мэра Сочи Вячеслав Бауэр.