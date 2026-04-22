Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии стоматолог порезала пациентке язык шлифовальным диском

Женщине наложили несколько швов на язык после похода в частную клинику.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске в одной из частных стоматологий пациентке повредили язык. Это случилось во время восстановления пломбы.

Как пишет сообщает telegram-канал Mash Batash, у врача во время процедуры отскочил шлифовальный диск и задел язык женщины. Стоматолог обработала ранку и заверила пациентку, что все в порядке. Но когда анестезия перестала действовать, женщина почувствовала сильную боль, не могла ни говорить, ни есть. В итоге она обратилась в другую клинику, где ей наложили на язык несколько швов.

В конце концов пострадавшая оформила на ту стоматологию досудебную претензию. Клиника предложила компенсировать лекарства и питание, а также выдала сертификат на свои услуги, но женщина не собирается на этом останавливаться.