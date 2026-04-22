В Башкирии стоматолог порезала пациентке язык шлифовальным диском

В Нефтекамске в одной из частных стоматологий пациентке повредили язык. Это случилось во время восстановления пломбы.
Как пишет сообщает telegram-канал Mash Batash, у врача во время процедуры отскочил шлифовальный диск и задел язык женщины. Стоматолог обработала ранку и заверила пациентку, что все в порядке. Но когда анестезия перестала действовать, женщина почувствовала сильную боль, не могла ни говорить, ни есть. В итоге она обратилась в другую клинику, где ей наложили на язык несколько швов.
В конце концов пострадавшая оформила на ту стоматологию досудебную претензию. Клиника предложила компенсировать лекарства и питание, а также выдала сертификат на свои услуги, но женщина не собирается на этом останавливаться.