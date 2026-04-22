Что известно об атаке дронов ВСУ на Сызрань

В городе Сызрань Самарской области в результате атаки украинских беспилотников произошло частичное обрушение подъезда жилого дома. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, жертвами трагедии стали женщина и ребенок, чьи тела уже извлекли из-под завалов.
Также в результате налета пострадали 12 человек: троим потребовалась госпитализация, остальным помощь оказана амбулаторно. Глава региона отметил, что всем семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная поддержка, а на месте ЧП развернут оперативный штаб.
Как уточнили в Главном управлении МЧС по Самарской области, обрушение подъезда четырехэтажного дома произошло в 04:25 по местному времени по адресу: улица Астраханская, 8. Для жильцов поврежденного здания оперативно развернут пункт временного размещения на улице Нефтебазной.
Мэр Сызрани Сергей Володченков написал на странице во «ВКонтакте», что беспилотники также повредили второй многоквартирный дом, расположенный на улице Звездной, однако там обошлось без угрозы обрушения конструкций. Глава города добавил, что в ПВР с людьми уже работают специалисты управления социальной защиты, а для экстренных консультаций открыта бесплатная круглосуточная горячая линия психологической поддержки.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе федерального МЧС, ход операции взял на личный контроль глава ведомства Александр Куренков. Всего на месте развернуты 317 человек и 73 единицы техники, включая аэромобильную группировку и специалистов Волжского спасательного центра. Медицинское сопровождение обеспечивали девять бригад скорой помощи и три бригады Центра медицины катастроф.
Помощь экстренным службам оказывали сотрудники Росгвардии. По информации пресс-службы ведомства, наряды вневедомственной охраны оцепили территорию разрушенного дома для защиты имущества граждан. Параллельно группы разминирования самарского ОМОН обследуют прилегающие районы на предмет неразорвавшихся обломков сбитых БПЛА.
Как заявили в Следственном управлении СК России по Самарской области, на место происшествия выехала специальная группа, сформированная из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Контроль за соблюдением прав пострадавших жильцов и оперативным оказанием им помощи осуществляет прокуратура региона.