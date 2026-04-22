В СК расследуют обстоятельства смерти блогера в воронежской колонии

41-летний мужчина, которого до смены имени звали Дмитрием Кузнецовым, скончался в середине апреля. Блогер отбывал трёхлетний срок заключения за реабилитацию нацизма и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. В 2023 году он выложил видео, где негативно высказывался о Красной Армии в годы Второй мировой войны. Он выражал презрение к ветеранам. Кроме того, мужчина допускал негативные высказывания в сторону ислама и Корана.