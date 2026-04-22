В СК расследуют обстоятельства смерти блогера в воронежской колонии

41-летний Христолюб Божий Веган скончался в исправительном учреждении в середине апреля.

Источник: АиФ Воронеж

Следователи СК устанавливают обстоятельства смерти воронежского блогера, известного как Христолюб Божий Веган, в исправительной колонии. По результатам проверки произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в среду, 22 апреля.

41-летний мужчина, которого до смены имени звали Дмитрием Кузнецовым, скончался в середине апреля. Блогер отбывал трёхлетний срок заключения за реабилитацию нацизма и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. В 2023 году он выложил видео, где негативно высказывался о Красной Армии в годы Второй мировой войны. Он выражал презрение к ветеранам. Кроме того, мужчина допускал негативные высказывания в сторону ислама и Корана.

Приговор блогеру вынесли в феврале 2025 года. Свою вину он не признавал.