В Красноярском крае выявили крупную контрабанду леса

В Иланско-Нижнеингашском округе полицейские выявили факты незаконного экспорта пиломатериалов за границу.

Источник: Комсомольская правда

В Иланско-Нижнеингашском округе полицейские раскрыли крупную контрабанду пиломатериалов. По версии МВД Красноярского края, незаконной вырубкой леса и его легализацией с помощью заключения договоров купли-продажи занимались 65-летний мужчина и 42-летний бизнесмен.

Приятели указывали в документах недостоверные сведения о происхождении пиломатериалов, после чего товар отправился в одну из стран Средней Азии. Сотрудники доказали реализацию не менее 48,12 «кубов» леса стоимостью 240 тысяч рублей.

Красноярская таможня завела уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Тем временем мэрия Новокузнецка, как пишет сайт Vse42.ru, заплатит подростку за нападение злой бездомной собаки.

