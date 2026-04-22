Мошенники похитили около 24 млн рублей у нижегородцев за неделю

За минувшую неделю жители Нижегородской области пострадали от действий аферистов, потеряв порядка 24 миллионов рублей. Об этом сообщиил в ГУ МВД России по Нижегородской области.
В общей сложности было зафиксировано 46 правонарушений, совершенных с применением разнообразных мошеннических уловок. Наиболее распространенными из них оказались:
«Звонок от службы безопасности банка» — 12 эпизодов.
«Мошенничество при совершении онлайн-покупок» — 12 эпизодов.
«Предложение быстрого заработка» — 7 эпизодов.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно соблюдать ключевые принципы финансовой осмотрительности:
Никогда не передавать личную информацию по телефону: номера банковских карт, коды подтверждения, пароли, сведения из паспорта.
Не совершать денежные переводы по инструкциям звонящих, даже если они выдают себя за представителей банка или правоохранительных органов.
Тщательно проверять продавцов перед приобретением товаров в интернете: изучать отзывы покупателей, обращать внимание на дату создания веб-сайта.
Избегать полной предоплаты — надежные продавцы, как правило, предлагают оплату по факту получения товара.
Относиться скептически к обещаниям высокой прибыли — если вам гарантируют быстрый доход без всякого риска, это, скорее всего, является обманом.
Ранее жительница Арзамаса перевела мошенникам более 6,7 млн рублей.