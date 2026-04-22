Муж погибшей при родах ростовчанки назвал адом жизнь после ее смерти

Анна Малова попала в роддом 5 апреля, после того, как схватки усилились, женщине сделали четыре укола эпидуральной анестезии, она впала в кому.

Супруг трагически погибшей при родах жительницы Ростовской области Анны Маловой назвал адом все, что произошло с семьей. В соцсетях он поделился — их сын до сих пор не знает, что мамы больше нет.

Мужчина выложил видео, на котором 5-летний ребенок, счастливо улыбаясь, бежит по дорожке. Он все еще ждет, что мама вот-вот вернется к нему и новорожденной сестрёнке.

«Это хуже, чем ад. Бедные мои дети, за что им такое», — пишет Иван Малов, который в одночасье стал одиноким отцом сына и малышки-дочери — ее медикам спасти удалось.

Анна попала в роддом 5 апреля. Беременность её протекала без осложнений, поэтому беспокойства у семьи не было. После того, как схватки усилились, женщине сделали четыре укола эпидуральной анестезии, пишет канал «Звезды сошлись».

Роженица впала в кому. Операцию по извлечению плода из её тела делали, когда пациентка уже была без сознания. Родным о случившемся не сообщили. На связь с ними медики не выходят до сих пор.

В ростовском СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после смерти 27-летней женщины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказал жуткую историю: женщина избила школьника батоном и напала на малышку в магазине, оба инцидента попали на видео.