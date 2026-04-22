Почти 24 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев на прошлой неделе

Почти 24 млн рублей похитили мошенники у жителей Нижегородской области на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Всего было зарегистрировано 46 преступлений, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Самыми часто используемыми из них стали: «звонок от службы безопасности банка», «мошенничество при онлайн-покупке», «предложение дополнительного заработка».
«Не переводите деньги по указанию звонящих, даже если они представляются сотрудниками банка или полиции. Проверяйте продавцов перед онлайн-покупками: читайте отзывы, уточняйте дату регистрации сайта», — обратились правоохранители.
Напомним, что бывшая заведующая детским садом в Городце получила 3,6 лет условно за мошенничество.