Под Воронежем разбойник ломился домой к молодой паре, требуя денег и угрожая ножом

В Новоусманском районе Воронежской области задержали разбойника, угрожавшего ножом супругам.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники уголовного розыска задержали в Новоусманском районе подозреваемого в разбойном нападении, которое произошло 24 марта.

19-летний молодой человек рассказал в полиции, что вечером он был с супругой на улице Молодежной, когда к ним подбежал мужчина и потребовал две тысячи рублей, угрожая ножом. Парень сумел оттолкнуть нападавшего и вместе с женой забежать в дом. Но спустя 20 минут агрессор стал стучать в дверь, требуя денег.

Полицейские задержали 37-летнего подозреваемого, он ранее не был судим. За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.