Под Воронежем разбойник ломился домой к молодой паре, требуя денег и угрожая ножом

19-летний молодой человек рассказал в полиции, что вечером он был с супругой на улице Молодежной, когда к ним подбежал мужчина и потребовал две тысячи рублей, угрожая ножом. Парень сумел оттолкнуть нападавшего и вместе с женой забежать в дом. Но спустя 20 минут агрессор стал стучать в дверь, требуя денег.