Во Владивостоке неизвестные разгромили автобусную остановку

Сотрудники полиции Первомайского района Владивостока организовали проверку после публикации в социальных сетях о повреждении остановочного павильона в районе улицы Бурачка. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
По данным мониторинга, неизвестные граждане разбили конструкции общественного транспорта, что привело к нарушению комфорта пассажиров и ущербу городскому имуществу.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. Ведется работа по изучению видеоматериалов с камер наблюдения и опросу свидетелей, которые могли стать очевидцами акта вандализма.
По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.