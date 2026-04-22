В Перми заочно осудят мужчину, который 7 лет скрывается в США от полиции

Десять участников группы предстали перед судом ещё в 2018—2019 годах.

Пермяк, сбежавший в США, заочно ответит в суде за организацию теневого банка с оборотом в 70 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В Перми завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего организатора незаконной банковской деятельности. Мужчина с 2018 года скрывается в США и объявлен в международный розыск.

В 2016 году полицейские пресекли работу преступной группы из 11 человек, которая занималась обналичиванием денег. Организатор координировал действия подельников, распределял средства и создал широкую сеть для оказания банковских услуг без лицензии. Бизнес приносил доход более 10 миллионов рублей, а теневой оборот превысил 70 миллионов.

При обысках нашли печати фирм-однодневок, электронные подписи, больше 150 банковских карт и 20 мобильных телефонов. Десятерых участников группы задержали и осудили в 2018—2019 годах. Организатор успел уехать за границу.

По каналам Интерпола выяснили, что мужчина находится в США. Суд заочно арестовал его. Сейчас его разыскивают для экстрадиции. Уголовное дело направлено в суд.

