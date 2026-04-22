Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР скончался бывший сотрудник нижегородского СК России Игорь Индисов

Он погиб при исполнении воинского долга 20 апреля 2026 года.

В ДНР скончался бывший сотрудник СУ СК России по Нижегородской области Игорь Индисов. Он погиб при исполнении воинского долга 20 апреля 2026 года, сообщили в региональном ведомстве.

Игорь Андисов проходил службу в нижегородском СК России с 2009 по 2025 год. Он был старшим специалистом отдела криминалистики подполковником юстиции. За годы работы он показал себя добросовестным и трудолюбивым сотрудником и был уважаемым среди своих коллег.

У него осталась супруга, трое сыновей и дочь.

Редакция сайта pravda-nn.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Александровича.

