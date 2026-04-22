В ДНР скончался бывший сотрудник нижегородского СК России Игорь Индисов

В ДНР скончался бывший сотрудник СУ СК России по Нижегородской области Игорь Индисов. Он погиб при исполнении воинского долга 20 апреля 2026 года, сообщили в региональном ведомстве.
Игорь Андисов проходил службу в нижегородском СК России с 2009 по 2025 год. Он был старшим специалистом отдела криминалистики подполковником юстиции. За годы работы он показал себя добросовестным и трудолюбивым сотрудником и был уважаемым среди своих коллег.
У него осталась супруга, трое сыновей и дочь.
