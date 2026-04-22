В Ялте женщину оскорбила росгвардейца и схватила его за руку: суд вынес приговор

Крымчанку оштрафовали за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте местную жительницу признали виновной в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел 8 января. Росгвардейцы задерживали мужа женщины. Крымчанка начала публично оскорблять правоохранителей. Кроме того, жительница Ялты применила насилие в отношении одного из правоохранителей. Уточняется, что горожанка схватила его за руку и причинила физическую боль.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде штрафа», — говорится в сообщении.