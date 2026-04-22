Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми гендиректора организации осудят за дачу крупной взятки

Обвиняемый перечислил на карту должностного лица более миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор пермской организации предстанет перед судом за взятку должностному лицу в особо крупном размере, сообщает Следственное управление СК России по Пермском краю.

Выяснилось, что с декабря 2023 по июль 2025 года руководитель подрядной организации передал главному специалисту отдела организационного обеспечения Пермского краевого МФЦ частями взятку в размере более миллиона рублей. Всего было совершено 12 переводов на карту должностного лица.

Деньги предназначались за содействие в заключении прямых контрактов, приемке выполненных работ и продлении сроков исполнения заявок в рамках договоров. Подрядчик в это время занимался ремонтом фасада здания и техобслуживанием помещений центра.

Мужчина полностью признал вину, дело направлено в суд. До этого в суд передали уголовные дела еще пяти предпринимателей, которых обвиняют в даче взяток этому должностному лицу. Расследование в отношении гендиректора пока продолжается.