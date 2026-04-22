В Перми гендиректора организации осудят за дачу крупной взятки

Генеральный директор пермской организации предстанет перед судом за взятку должностному лицу в особо крупном размере, сообщает Следственное управление СК России по Пермском краю.
Выяснилось, что с декабря 2023 по июль 2025 года руководитель подрядной организации передал главному специалисту отдела организационного обеспечения Пермского краевого МФЦ частями взятку в размере более миллиона рублей. Всего было совершено 12 переводов на карту должностного лица.
Деньги предназначались за содействие в заключении прямых контрактов, приемке выполненных работ и продлении сроков исполнения заявок в рамках договоров. Подрядчик в это время занимался ремонтом фасада здания и техобслуживанием помещений центра.
Мужчина полностью признал вину, дело направлено в суд. До этого в суд передали уголовные дела еще пяти предпринимателей, которых обвиняют в даче взяток этому должностному лицу. Расследование в отношении гендиректора пока продолжается.