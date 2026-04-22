Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые оползни зафиксировали в Нижегородской области

В связи с происходящим в деревне объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В деревне Караулово, расположенном в Кстовском районе Нижегородской области, вновь зафиксированы случаи оползневой активности. Информацию об этом распространяет издание «Кстати… “.

Стоит отметить, что проблема оползней в этой деревне не нова. В прошлом, 2023 году, часть жилого здания сползла в овраг. Еще раньше, в 2021 году, под воздействием тех же процессов были разрушены две нежилые постройки. Несмотря на то, что зима 2025 года отличалась малым количеством снега, что привело к менее интенсивному весеннему паводку, текущий год принес новые вызовы.

Местные жители сообщают о постепенном проседании грунта. Оползень затронул участок в непосредственной близости от проезжей части, что привело к разрыву водопроводной трубы. В результате аварии деревня уже вторые сутки остается без водоснабжения. Кроме того, обеспокоенность вызывает потенциальная угроза прорыва газопровода. Не менее тревожным для населения является риск обрушения их собственных жилищ.

В связи с происходящим в деревне объявлен режим чрезвычайной ситуации. Жителям было предложено временное размещение в маневренном жилом фонде, однако они отклонили это предложение.

Ранее в мэрии назвали причину схода грунта у метромоста в Нижнем Новгороде. Также оподзень произошел возле кремля на Зеленском съезде. Новгород встал в пробки из-за ЧП.