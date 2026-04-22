В районе станции Сортировочной с грузового поезда «сняли» 11-летнего зацепера

О том, что в межвагонном пространстве находится несовершеннолетний, в дежурную часть сообщили работники железнодорожной станции. «Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские незамедлительно приняли меры к пресечению опасного путешествия. Установлена личность нарушителя — им оказался учащийся одной из школ Калининграда в возрасте 11 лет. В ходе разбирательства выяснилось, что юный экстремал зацепился за межвагонное пространство грузового состава в районе станции Калининград-Сортировочный», — пояснили в пресс-службе.