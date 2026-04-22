В Омске из-за подделки протокола общего собрания завели уголовное дело

Спор двух омских управляющих компаний за дом окончился возбуждением уголовного дела. Руководителя одной из УК подозревают в подделке документов.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, конфликт разгорелся из-за дома № 11а по улице 2-я Барнаульская. Жильцы дома приняли решение уйти от своей УК к другой управляющей компании, ООО «УК “Жилищник-3”. Ее директор принес на регистрацию в Госжилинспекцию соответствующие документы. Однако директор прежней УК терять дом не хотел, и принес в надзорный орган другой протокол общего собрания жильцов дома, в котором переходить в новую УК они якобы отказались.
В спор пришлось вмешаться прокуратуре Центрального округа. Жильцов дома, якобы участвующих в голосовании, выборочно опросили. Собственники квартир рассказали, что никаких подписей в протоколе собрания, представленном прежней УК, они не ставили и документ этот, скорее всего, подделка.
В итоге по инициативе прокуратуры в полиции завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Ход расследования находится на контроле.