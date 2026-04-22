На трассе под Тольятти водитель Volkswagen Jetta сбил косулю

В Ставропольском районе иномарка сбила косулю. ДТП произошло 21 апреля на 1,5 километре дороги «М-5 — Поволжский», рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Примерно в 11.55 34-летний мужчина за рулем иномарки Volkswagen Jetta ехал в сторону трассы М-5.
«Он не выбрал безопасную скорость движения и наехал на косулю, которая находилась на проезжей части», — следует из сводки регионального МВД.
Животное отбросило на встречку, где на него наехал еще и автомобиль Lada Kalina. Косуля погибла. Пассажирка отечественного автомобиля получила травмы, женщине рекомендовали амбулаторное лечение.