С родственниками погибших туристов в Бурятии работают психологи МЧС

Психологи Главного управления МЧС России по Красноярскому краю оказывают помощь родственникам трёх туристов, погибших при восхождении на пик Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Трагедия произошла в горах. Группа из 15 красноярцев вышла на маршрут 18 апреля, однако трое участников похода насмерть замёрзли. Вернуться туристы планировали только к полудню 22 апреля.
Как уточнили в МЧС, к работе с семьями погибших привлечены профильные специалисты, имеющие опыт оказания экстренной психологической помощи в кризисных ситуациях.
Напомним, правоохранители задержали организаторов альпинистского похода в горах Бурятии, который закончился гибелью трёх туристов.
Красноярские спасатели для эвакуации тел в Бурятию не привлекаются — в соседнем регионе есть собственные подразделения, укомплектованные для работы в горной местности.