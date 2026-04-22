Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С родственниками погибших туристов в Бурятии работают психологи МЧС

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Психологи Главного управления МЧС России по Красноярскому краю оказывают помощь родственникам трёх туристов, погибших при восхождении на пик Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла в горах. Группа из 15 красноярцев вышла на маршрут 18 апреля, однако трое участников похода насмерть замёрзли. Вернуться туристы планировали только к полудню 22 апреля.

Как уточнили в МЧС, к работе с семьями погибших привлечены профильные специалисты, имеющие опыт оказания экстренной психологической помощи в кризисных ситуациях.

Напомним, правоохранители задержали организаторов альпинистского похода в горах Бурятии, который закончился гибелью трёх туристов.

Красноярские спасатели для эвакуации тел в Бурятию не привлекаются — в соседнем регионе есть собственные подразделения, укомплектованные для работы в горной местности.