В МВД рассказали подробности падения автомобиля в Обводной канал в Петербурге

Автомобиль сбил пешехода и, пробив ограждение, рухнул в воду.

Источник: Нижегородская правда

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга утром 22 апреля произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие: на Лермонтовском проспекте легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал. Перед этим он сбил пешехода.

Подробности аварии раскрыли в пресс-службе регионального управления МВД России, сообщает «Петербургский дневник». По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Citroën C4 не справился с управлением. Машина наехала на 49-летнего пешехода, после чего водитель потерял контроль над транспортным средством и пробил ограждение, оказавшись в воде.

Водитель смог самостоятельно выбраться из салона после падения машины в канал. Пешеход получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Сам водитель также пострадал: он был доставлен в больницу с переохлаждением и ссадинами. Мужчина рассказал, что авария произошла из-за того, что он потерял сознание за рулем.

По факту происшествия начата проверка.