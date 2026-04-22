В МВД рассказали подробности падения автомобиля в Обводной канал в Петербурге

Водитель смог самостоятельно выбраться из салона после падения машины в канал. Пешеход получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Сам водитель также пострадал: он был доставлен в больницу с переохлаждением и ссадинами. Мужчина рассказал, что авария произошла из-за того, что он потерял сознание за рулем.