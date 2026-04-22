13 улиц в Геленджике остались без газа из-за утечки в бывшем аквапарке

Утечка на подземном газопроводе оставила без газа часть Геленджика.

Источник: Комсомольская правда

В Геленджике произошло временное отключение газоснабжения на 13 улицах города из-за утечки на подземном газопроводе среднего давления. Инцидент был выявлен на территории бывшего аквапарка «Бегемот», сообщает муниципальный центр управления Геленджика со ссылкой на газовиков.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ, подачу газа приостановили. Ориентировочное время завершения восстановительных мероприятий и возобновления газоснабжения — 16:00 22 апреля.

В зону отключения попали проспект Геленджикский, а также улицы Одесская, Средняя, Верхняя, Циолковского, Европейская, Красивая, Герцена, Лазурная, Изумрудная, Гоголя, Новая и Писарева. Жителей данных районов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.