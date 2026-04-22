Директор пермской фирмы 12 раз переводил взятку сотруднику МФЦ

Директор пермской фирмы 12 раз перевёл сотруднику МФЦ взятку на общую сумму свыше миллиона рублей, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
С декабря 2023 по июль 2025 года мужчина переводил деньги на банковскую карту главного специалиста отдела организационного обеспечения Пермского краевого МФЦ. Взятка помогала беспрепятственно заключать контракты, принимать работы и продлевать сроки по договорам. Фирма занималась ремонтом фасада здания и техобслуживанием помещений МФЦ.
Преступление раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД. 42-летнего генерального директора подрядной организации обвинили в даче взятки в особо крупном размере. Он полностью признал вину. Уголовное дело направили в суд.
Ранее в суд передали дела ещё пятерых предпринимателей, которые тоже давали взятки тому же человеку. Расследование в отношении сотрудника, получавшего взятки, продолжается.