Директор пермской фирмы 12 раз переводил взятку сотруднику МФЦ

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Директор пермской фирмы 12 раз перевёл сотруднику МФЦ взятку на общую сумму свыше миллиона рублей, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

С декабря 2023 по июль 2025 года мужчина переводил деньги на банковскую карту главного специалиста отдела организационного обеспечения Пермского краевого МФЦ. Взятка помогала беспрепятственно заключать контракты, принимать работы и продлевать сроки по договорам. Фирма занималась ремонтом фасада здания и техобслуживанием помещений МФЦ.

Преступление раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД. 42-летнего генерального директора подрядной организации обвинили в даче взятки в особо крупном размере. Он полностью признал вину. Уголовное дело направили в суд.

Ранее в суд передали дела ещё пятерых предпринимателей, которые тоже давали взятки тому же человеку. Расследование в отношении сотрудника, получавшего взятки, продолжается.