В Приморье у восьми нетрезвых водителей конфисковали автомобили

В Приморском крае суды конфисковали автомобили у восьми местных жителей, признанных виновными в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Обвинительные приговоры вынесены во Владивостоке, Партизанске, Дальнереченске, Артеме, Дальнегорске и Кавалеровском округе при поддержке прокуратуры. Все фигуранты ранее уже привлекались к административной или уголовной ответственности за аналогичные нарушения.
Суд назначил подсудимым наказание в виде обязательных работ сроком до 240 часов, одному из рецидивистов — девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, все осужденные лишены права управления транспортными средствами. Конфискация автомобилей стала дополнительной мерой воздействия на злостных нарушителей, создающих угрозу безопасности на дорогах.
В доход государства обращены восемь иномарок: Subaru Forester, Toyota Corona, Land Cruiser Prado, Prius, Mark II, Cresta, а также Mazda Familia и Suzuki Solio. В правоохранительных органах подчеркнули, что повторное вождение в нетрезвом виде влечет не только штрафы и лишение прав, но и полную потерю автомобиля.