Инструктора погибших в Бурятии туристов нет в профреестре

38-летний Виктор Дороженко вел группу красноярцев на горе Мунку-Сардык в Бурятии, где погибли три человека. В компании «Эндевор Тур» подтвердили, что после завершения экспедиции гид остался жив. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Однако, как выяснил krsk.aif.ru, имя гида отсутствует в федеральном реестре инструкторов-проводников Минэкономразвития РФ.
Что известно о проводнике.
На сайте туроператора «Эндевор Тур» Виктор Дороженко значится как «инструктор-проводник 1 категории». Фирма зарегистрирована в 2022 году, но заявляет о 18-летнем стаже в походном туризме.
Именно Виктор был упомянут в записке выживших туристов, которые добрались до кафе и сообщили о трагедии. В туркомпании его представляют так: «Сильный, добрый и отзывчивый. Влюблен в жизнь и постоянно находит подтверждения тому, что она отвечает взаимностью. Главная цель — стать дедушкой с живым, веселым и озорным взглядом, поэтому при любом выборе задает себе вопрос: “Помогает ли это в достижении цели?”».
Страница Дороженко в соцсетях полна заметок о самодисциплине и любви к жизни. Последние недели перед походом он посвятил физическим испытаниям и работе над внутренним состоянием.
«Года два не практиковался с доской Садху (это доска с гвоздями — krsk.aif.ru), но из-за переутомления стало сложнее усмирять мысли, бьющие по эго, и потребовался инструмент контроля, — писал Виктор. — Не был уверен, что смогу сходу вернуться, но тело помнит механизм. Простоял минут 20−30. Прочистилась голова, появилась энергия, повысилась уверенность в своих силах».
Отдельной его гордостью накануне трагического похода стал 100-дневный марафон отжиманий и планки. Условия он придумал сам.
«Начал с 20 раз и одной минуты, каждый день прибавлял по повторению и пять секунд. Но главное — отработал принцип “Ищи возможности, а не оправдания”. Марафон прошел без пропусков, хотя желание соскочить возникало не раз», — уточнил он.
В последний раз Дороженко заходил в соцсеть 21 апреля. Сейчас его телефон недоступен.
Вне правового поля.
Однако при этом, несмотря на активности и любовь к путешествиям, Виктор Дороженко не числится в федеральном реестре инструкторов-проводников, который ведет Минэкономразвития. Его 1 категория также ничем не подтверждена документально в открытом доступе, выясни krsk.aif.ru.
Как пояснили в Красноярской федерации альпинизма, включение в список обязательно для тех, кто водит коммерческие группы по турмаршрутам. Работа без регистрации означает, что гид находился вне правового поля. Данное обстоятельство может повлиять и на следствие в рамках уголовного дела.
Чем гид отличается от инструктора.
Эксперт, президент Красноярской федерации альпинизма Александр Дубынин в разговоре с krsk.aif.ru подчеркнул: путать гида и инструктора нельзя.
«Инструктор учит человека самостоятельно и безопасно ходить в горы, воспитывает спортсмена, который потом сам сможет принимать решения на маршруте. А гид ведет клиента “под ключ”, выполняя за него всю техническую работу и отвечая за безопасность здесь и сейчас. Это как водитель автобуса: его задача довезти пассажиров целыми, а не научить их крутить баранку», — пояснил эксперт.
По словам Дубынина, на коммерческих восхождениях гид обязан ставить безопасность выше любых амбиций.
«Да, клиенты заплатили деньги и хотят зайти на вершину любой ценой. Давление с их стороны может быть серьезным. Но задача профессионала — донести простую мысль: ни одна гора не стоит обморожений, травм или тем более жизни. Если погода портится, группа просто разворачивается и идет вниз. Это не стыдно, это единственно верное решение», — заявил собеседник.
Он также отметил, что в горах критически важен взаимный контроль.
«При переохлаждении человек теряет способность адекватно оценивать свое состояние. Я видел на Кавказе, как крепкий парень из-за холода полз по веревке десять метров за десять минут и искренне считал, что идет нормально. Со стороны было очевидно, что он замерзает. Гид обязан заметить такие симптомы раньше, чем наступит необратимая фаза», — добавил Дубынин.
Напомним, группа из пятнадцати красноярцев вышла на Мунку-Сардык 18 апреля. Вернуться туристы должны были 22-го числа. Утром 21 апреля в придорожном кафе нашли записку о гибели троих участников. Причиной смерти предварительно названо переохлаждение во время спуска. Организатором восхождения выступала компания «Эндевор Тур». Возбуждено уголовное дело.