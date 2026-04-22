Фермер заплатит 3 млн семье погибшего рабочего в Волгоградской области

Трагедия произошла во Фроловском районе.

Фроловский городской суд в Волгоградской области обязал фермера выплатить 3 миллиона рублей семье погибшего рабочего.

Трагедия произошла два года назад на территории крестьянско-фермерского хозяйства во время строительства склада. Мужчина работал на неогражденном участке крыши, провалился и упал — полученные травмы оказались смертельными.

В ходе разбирательств выяснилось: строительство велось без необходимых разрешений, требования техники безопасности не соблюдались, а сам рабочий был трудоустроен нелегально.

По решению суда фермер должен выплатить жене и двум несовершеннолетним детям погибшего по 1 миллиону рублей каждому в качестве компенсации морального вреда — всего 3 миллиона рублей. Кроме того, ежемесячно перечислять каждому члену семьи по 19,2 тысячи рублей в связи с потерей кормильца.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

