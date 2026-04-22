Дело о жестокой расправе над судьей выходит на финишную прямую в Волгограде

Сергея Кибальникова обвиняют в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина, порче имущества и переделке оружия, а также его хранении.

В Волгоградском областном суде 22 апреля продолжатся слушания по делу Сергея Кибальникова. Жителя города Камышина обвиняют в жестокой расправе над федеральным судьей Василием Ветлугиным.

Как пояснили «АиФ-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона, заседание начнётся в 14:30, стороны выступят в прениях.

Ранее стало известно, что Сергей Кибальников признал свою вину. Ему инкриминируют не только убийство человека, но и порчу чужого имущества, переделку оружия и его незаконное хранение, а также хранение боеприпасов.

По версии следствия, обвиняемый расстрелял судью Камышинского городского суда из переделанного карабина «Сайга», затем избил его, уже лежащего на земле, используя оружие как дубинку, а после достал нож и оскопил жертву.

По мнению жителей Камышина, причиной могла быть ревность — супруга Кибальникова работала вместе с Ветлугиным.

Все, что известно о случившейся трагедии, мы собрали в одном сюжете.