Волгоградский топ-менеджер Гаврюченков оспорил в ВС РФ полугодовой арест

Отметим, о резонансном коррупционном уголовном деле стало известно 12 марта 2025 года после задержания в Волгограде Анны Елисеевой. Уже на следующей день чиновница была перевезена в Москву и помещена под арест. На текущий момент экс-руководительница содержится под стражей более года. Вскоре после задержания подозреваемой правоохранители провели в областном центре дополнительные аресты. Согласно материалам Четвёртого кассационного суда, в числе других фигурантов уголовного дела: Бобров М. В., Муравьев Н. А., Решетняк З. А., Бобров А. В., Колодезнева Е. В., Гаврюченков А. А., Одинёв С. В., Гурьянова Е. Ю., Карапетян К. И., Григорян А. С., Пчелин Д. Д.