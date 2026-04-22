Волгоградский топ-менеджер Гаврюченков оспорил в ВС РФ полугодовой арест

В Краснодаре Четвёртый кассационный суд получил новые жалобы на решение о продлении заключения 12 фигурантов дела о коррупции в администрации Волгограда, а также об изменении подсудности.
20 апреля оспорить вердикт в Верховном суде попытался директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков, а 21 апреля зарегистрирована жалоба Захара Решетняка.
Напомним, ранее такие же обращения направили адвокаты заместителя гендиректора АО «Приволжтрансстрой» Сергея Одинёва и защитник экс-руководительницы департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой. Муж последней рассказал редакции, что надеется на справедливое и независимое решение высшего судебного органа.
— То, что произошло в Краснодаре — это нонсенс. Четвёртый кассационный суд продлил содержание моей жене в СИЗО с нарушением всех установленных норм. Более того, защитником Анны указывались очевидные нестыковки в материалах следствия, которые помогли бы выйти на действительно причастных к преступлению лиц. Однако в приобщении дополнительных материалов отказано. Более того, изменение подсудности также не имеет аналогов. Моя супруга ни судья, ни прокурор, а не самый крупный муниципальный чиновник. Каким образом она может повлиять разом на все суды Волгоградской области? Надеюсь, что хотя бы Верховный суд разберётся в этом запутанном деле, — подчеркнул Денис Елисеев.
Напомним, ранее Генеральная прокуратура обратилась в Четвёртый кассационный суд с требованием о продлении 12 фигурантам коррупционного дела содержания под стражей сразу на полгода, а также о переносе судебных разбирательств из Волгограда в Краснодар. Судебная инстанция требования прокуратуры поддержала.
Отметим, о резонансном коррупционном уголовном деле стало известно 12 марта 2025 года после задержания в Волгограде Анны Елисеевой. Уже на следующей день чиновница была перевезена в Москву и помещена под арест. На текущий момент экс-руководительница содержится под стражей более года. Вскоре после задержания подозреваемой правоохранители провели в областном центре дополнительные аресты. Согласно материалам Четвёртого кассационного суда, в числе других фигурантов уголовного дела: Бобров М. В., Муравьев Н. А., Решетняк З. А., Бобров А. В., Колодезнева Е. В., Гаврюченков А. А., Одинёв С. В., Гурьянова Е. Ю., Карапетян К. И., Григорян А. С., Пчелин Д. Д.