Симферополец выдал себя за малоимущего ради получения соцвыплаты

Он незаконно получил 255 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Симферополя обманул социальные службы, выдавая себя за малоимущего, чтобы получить выплату. За эти махинации суд наложил на него штраф.

Как выяснилось в суде, в апреле 2024 года мужчина подал в Департамент труда и социальной защиты Симферополя ложные данные о своих минимальных доходах за период с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Таким образом, на основании этих сведений он незаконно получил единовременную социальную выплату в размере 255 тысяч рублей по программе государственной социальной помощи.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тысяч рублей, однако приговор пока не вступил в законную силу.