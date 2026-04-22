Симферополец выдал себя за малоимущего ради получения соцвыплаты

Как выяснилось в суде, в апреле 2024 года мужчина подал в Департамент труда и социальной защиты Симферополя ложные данные о своих минимальных доходах за период с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Таким образом, на основании этих сведений он незаконно получил единовременную социальную выплату в размере 255 тысяч рублей по программе государственной социальной помощи.