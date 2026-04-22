Названа возможная причина появления гигантской трещины на доме в Балахне

Предварительной версией, объясняющей появление трещины в жилом здании города Балахна Нижегородской области, является смещение основания дома. Эта информация была озвучена в репортаже телеканала НТВ.
Напомним, что инцидент произошел днем, 17 апреля. На фасаде трехэтажного дома, расположенного на улице Энгельса, образовался разлом, который стремительно увеличивался в размерах. Жильцам удалось безопасно покинуть здание. Сотрудники правоохранительных органов установили наблюдение у пострадавшего дома. По инциденту возбудили уголовное дело. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
Жильцы подчеркнули, что раньше они неоднократно обращались в различные инстанции, выражая опасения относительно возможного обрушения дома в любой момент, однако эти обращения не дали никакого эффекта. По их словам, трехэтажную постройку давно подтопляло, а подвальные помещения были затоплены, но управляющая компания бездействовала, несмотря на осведомленность о проблеме.
Более того, по свидетельству местных жителей, в настоящее время похожая ситуация наблюдается и в других домах Балахны. Там также отмечается затопление подвалов.
Ранее Бастрыкин затребовал доклад об обрушении дома в Балахне.