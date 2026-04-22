Крупная партия контрафактного алкоголя изъята в Новочеркасске

В результате последующих следственных действий установлено, что 44-летний местный житель оборудовал под склады нелегального алкоголя несколько гаражных боксов. Обнаружено и конфисковано порядка 32 тыс. бутылок разного объёма, содержащих жидкость с выраженным запахом этанола и этикетками популярных отечественных и иностранных торговых марок. Ещё две тыс. бутылок изъято из грузового автомобиля, которым управлял 38-летний житель Ростова-на-Дону. Совокупный объём изъятой продукции превысил 18 тыс. литров. В настоящее время назначены лабораторные исследования, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские продолжают работу по установлению всех участников преступной схемы, включая пути поставок и каналы сбыта незаконного алкоголя.