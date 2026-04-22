Красноярский депутат и его подельщик заработали 12 миллионов на краже свет

В деле о подпольной криптоферме с участием депутата Заксобрания края Алексея Бойкова под Сосновоборском появился новый эпизод с отмыванием денег в особо крупной сумме.

Расследование хищения электричества у компании «Россети Сибирь» в Красноярском крае обрастает новыми подробностями. Сотрудники регионального главка СК установили, что фигуранты не только воровали энергию для добычи криптовалюты, но и легализовали часть нелегальной выручки.

По информации следствия, два предпринимателя 36 и 38 лет организовали скрытое подключение к сетям «Красноярскэнерго» в районе деревни Кузнецово. С апреля 2024 по май 2025 года их оборудование бесплатно питалось от чужой инфраструктуры, нанеся ресурсоснабжающей организации урон, превышающий 300 млн рублей.

Параллельно с расследованием основной кражи вскрылся и финансовый след. Весь добытый биткоин накапливался на криптовалютной бирже, после чего сообщники перегоняли его на банковские счета — свой и подставных лиц, которые не подозревали о преступной схеме. Майнером им удалось придать законный вид доходам в размере более 12 млн рублей. Действия квалифицированы как легализация средств в особо крупном размере, совершённая группой лиц по сговору.

Один из фигурантов ждет суда в следственном изоляторе. Его напарник объявлен в международный розыск.

Напомним, обвинение заочно предъявлено 38-летнему индивидуальному предпринимателю и депутату Алексею Бойкову, который находится в международном розыске с сентября 2025 года. Он скрылся за пределами России. Его сообщник — гендиректор коммерческой организации, занимающейся пчеловодством.