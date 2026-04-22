Суд Перми отменил фиктивную запись о рождении ребенка

Кировский районный суд Перми аннулировал запись акта о рождении ребенка, сообщает пресс-служба краевого судебного органа. Жительница Закамска предоставила в ЗАГС ложные данные, чтобы получить выплату материнского капитала.
Весной 2021 года женщина подала в Кировский отдел ЗАГС заявление о рождении дочери дома, без помощи врачей. В подтверждение своих слов она предоставила заявление от знакомой, которая якобы присутствовала на родах.
На основании фальшивых документов было зарегистрировано рождение ребенка. Позже женщина получила сертификат на материнский капитал в размере более 483 тысяч рублей. Она обналичила выплату и потратила деньги по собственному усмотрению.
Суд установил, что женщина на самом деле не рожала. Пермячку обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере. Запись акта признали фиктивной и аннулировали.