Микроавтобус попал в ДТП в Нижегородской области

Утром 22 апреля в Борском городском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и автомобиля «Нива». Авария случилась возле деревни Сошники, в районе поворота к автозаправочной станции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Кроме того, в период утреннего часа пик движение в месте происшествия было значительно затруднено.
Согласно сообщению ГУ МВД по региону, инцидент случился утром 22 апреля на трассе Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево. Водитель автомобиля «Лада Нива», 66-летний мужчина, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего машина выехала на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с микроавтобусом марки «ГАЗ», которым управлял 60-летний водитель.
В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя. Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавших в медицинское учреждение.
