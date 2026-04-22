Микроавтобус попал в ДТП в Нижегородской области

Согласно сообщению ГУ МВД по региону, инцидент случился утром 22 апреля на трассе Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево. Водитель автомобиля «Лада Нива», 66-летний мужчина, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего машина выехала на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с микроавтобусом марки «ГАЗ», которым управлял 60-летний водитель.