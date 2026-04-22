С начала 2026 года в Татарстане подожгли 28 релейных шкафов и вышек связи

В Татарстане с января 2026 года зафиксировано 28 случаев поджогов и повреждений объектов транспорта, энергетики, связи и иного имущества. Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану Роман Мухаметзянов.
По словам Мухаметзянова, более половины поджигателей оказались несовершеннолетними. Только в этом году задержали уже семерых подростков. Их втягивают в опасные действия за деньги. Так, прошлым летом трое подростков подожгли сотовую вышку и оборудование на железной дороге в Лениногорском районе.
А в декабре прошлого года семеро несовершеннолетних совершили сразу шесть нападений на объекты транспорта и связи. По всем случаям возбуждены уголовные дела о терроризме. Кроме того, недавно в Казани раскрыли еще одну группу из четырех подростков (двое из них несовершеннолетние). Они также подожгли сотовую вышку за деньги.