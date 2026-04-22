В Приморье одноклассник толкнул школьника под колеса автомобиля

В поселке Липовцы Октябрьского округа Приморского края восьмилетний мальчик получил травмы после того, как оказался на проезжей части из-за действий одноклассника. На ребенка наехал двигавшийся по дороге автомобиль, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент произошел 21 апреля возле школы № 2 на улице Пушкина. Ребенок, которого толкнул сверстник, выкатился под колеса автомобиля. Водитель с места происшествия скрылся, а пострадавшего школьника с ссадинами колена и локтя осмотрели медики.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность скрывшегося автомобилиста. В отношении него возбуждено административное расследование по статьям о оставлении места ДТП и причинении легкого вреда здоровью, что грозит лишением прав на срок до полутора лет или административным арестом. Полицейские изучают записи с камер наблюдения и опрашивают свидетелей произошедшего.
Материалы также будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса об ответственности родителей ребенка, который толкнул одноклассника.