Микроавтобус и легковушка столкнулись в Борском районе

Два человека пострадали в результате столкновения.

Два человека пострадали в аварии в Борском районе. Там столкнулись легковой автомобиль Niva и микроавтобус, рассказали в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Авария произошла на автодороге Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево в 06.40 утра 22 апреля. 67-летний водитель автомобиля «Лада Нива» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «ГАЗ» под управлением 61-летнего водителя. В результате аварии оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что водитель большегруза пострадал в ДТП «с перевертышем» под Семеновом.