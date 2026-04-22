Микроавтобус и легковушка столкнулись в Борском районе

Авария произошла на автодороге Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево в 06.40 утра 22 апреля. 67-летний водитель автомобиля «Лада Нива» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «ГАЗ» под управлением 61-летнего водителя. В результате аварии оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.