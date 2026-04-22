В Минске два будущих юриста лишили белорусов наследства и слитков золота

В Минск фигуранты приехали примерно неделю назад и успели выполнить пять заданий. Их жертвами стали белорусы в возрасте от 19 до 77 лет, у которых они из тайников-закладок забрали накопления. Белорусы думали, что декларируют деньги, но на деле одна минчанка лишилась всего наследства, а жительница Любани — наличных и четырех слитков золота.