В Минске два будущих юриста лишили белорусов наследства и слитков золота

В Минске милиция задержала двух будущих юристов, сообщили в МВД.
Так, сотрудниками угрозыска были задержаны два 21-летних жителя соседней страны, работавших на мошенников. Курьеры аферистов учатся в иностранном юридическом колледже и понимали, что помогают воровать накопления обманутых белорусов.
В Минск фигуранты приехали примерно неделю назад и успели выполнить пять заданий. Их жертвами стали белорусы в возрасте от 19 до 77 лет, у которых они из тайников-закладок забрали накопления. Белорусы думали, что декларируют деньги, но на деле одна минчанка лишилась всего наследства, а жительница Любани — наличных и четырех слитков золота.
Часть денег фигуранты успели оставить в тайнике для передачи посреднику. При задержании у них нашли и изъяли примерно 13 тысяч долларов и золотые слитки, которые вернут владельцам.
В милиции рассказали, что курьеры мошенников, конспирируясь, каждый день меняли место ночевки, распределили между собой роли, а на задания ходили без сотовых телефонов. Кураторы дали им инструкции на случай задержания и обещали выплатить крупную сумму, но после того, как задания были выполнены, перестали выходить на связь.
Расследуется уголовное дело, устанавливаются другие участники преступной схемы.