Рассерженный муж угнал машину у жительницы Воронежской области

Необычный угон зарегистрировали госавтоинспекторы Терновского района Воронежской области. Местная 38-летняя женщина сообщила, что ее автомобиль «Киа Церато» угнал… муж. Потерпевшая поделилась подробностями происшествия.
10 апреля текущего года к гражданке пришел муж, с которым она находится в конфликте. Супруги сели в машину, чтобы поговорить, но в ходе беседы между ними вспыхнула ссора. Мужчина выгнал женщину из машины, пересел за руль и скрылся в направлении Борисоглебска.
На следующий день похищенную машину заметили на территории Терновского района госавтоинспекторы. За рулем находился 34-летний муж заявительницы в состоянии опьянения. Мужчина не смог предъявить документы на автомобиль.
Освидетьельствование подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,332 мг/л. Оказалось также, что гражданин уже имел проблемы с законом за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Мужчину задержали и доставили в полицию. Там он объяснил, что был рассержен после неудачного разговора с женой и решил уехать на её автомобиле.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела за угон и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.