В Челябинской области задержали первого заместителя главы округа

По версии следствия, в 2024 году Евгений Кундиус устно поручил подчинённым заключить между муниципальным предприятием и коммерческой фирмой договор подряда без проведения конкурентных процедур. Работы касались подключения к централизованной системе водоотведения и прокладки канализации на улицах села Миасское, включая ту, где находится дом самого чиновника.
— При этом первый заместитель главы округа письменно согласовал смету, на основании которой была определена сумма договора — свыше 18 миллионов рублей. В связи с этим подрядчикам были выплачены указанные денежные средства из бюджета при фактически более низкой стоимости работ, — рассказали в Следкоме.
Чиновника задержали на рабочем месте.
В отношении Кундиуса возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Ему грозит от трёх до десяти лет лишения свободы.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.
В доме и рабочем кабинете чиновника прошли обыски. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.