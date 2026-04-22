МВД сообщило о блокировке еще 10 сайтов после 250 жалоб белорусов

В МВД сказали о блокировке 10 сайтов мошенников за сутки.
В ведомстве 22 апреля проинформировали о том, что за минувшие сутки в милицию поступило 250 звонков от белорусов, заявивших о звонках мошенников. Большинство правонарушений в сфере информационно-коммуникационных технологий удалось предотвратить, зарегистрировали 19 совершенных преступлений.
При этом отдел организации обработки мошеннических операций МВД инициировал блокировку 10 фишинговых сайтов, которые были неотличимы от реальных торговых площадок, банков или сервисов.
Также правоохранители заблокировали возможность платежей на 17 зарубежных мошеннических реквизитов, приостановили расходные операции по 22 счетам. Милиция задержала за сутки одного курьера мошенников.