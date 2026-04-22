В Благовещенске китаец пытался в кроссовках вывезти золото на 2,5 млн рублей

По данным ведомства, 44-летний иностранец направлялся в китайский город Хэйхэ через пункт пропуска в Благовещенске. Во время прохождения таможенного контроля инспектор обратил внимание на то, что на обувь туриста сработал металлодетектор. При досмотре выяснилось, что мужчина спрятал под стельками своих кроссовок партию драгоценных металлов. Проведенная экспертиза показала, что изъятый лом представляет собой сплав из золота 585-й пробы (общей массой 215,7 грамма) и серебра (17,6 грамма).