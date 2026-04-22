В Благовещенске китаец пытался в кроссовках вывезти золото на 2,5 млн рублей

В Амурской области таможенники совместно с оперативниками ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза из России партии драгоценных металлов. Гражданин Китая спрятал в своей обуви лом ювелирных изделий на сумму 2,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
По данным ведомства, 44-летний иностранец направлялся в китайский город Хэйхэ через пункт пропуска в Благовещенске. Во время прохождения таможенного контроля инспектор обратил внимание на то, что на обувь туриста сработал металлодетектор. При досмотре выяснилось, что мужчина спрятал под стельками своих кроссовок партию драгоценных металлов. Проведенная экспертиза показала, что изъятый лом представляет собой сплав из золота 585-й пробы (общей массой 215,7 грамма) и серебра (17,6 грамма).
Сам задержанный пояснил, что перевезти груз через границу его попросил малознакомый человек за денежное вознаграждение. Турист признался, что знал о необходимости декларировать подобные предметы, поэтому намеренно решил спрятать их в обувь.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров, и ему может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Правоохранительные органы устанавливают личности остальных участников преступной схемы.