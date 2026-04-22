Роструд расследует причины смерти рабочего в музее на юге Волгограда

В Волгограде параллельно со следователями смерть рабочего в музее «Старая Сарепта» расследуют и специалисты Роструда. В Нижневолжской межрегиональной территориальной госинспекции труда прокомментировали несчастный случай на производстве со смертельным исходом, который произошел в Красноармейском районе Волгограда в конце марта текущего года.

— В настоящее время комиссией ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства происшедшего несчастного случая, — сообщили в ведомстве. — По результатам расследования, на основании собранных материалов, будет дана квалификация несчастного случая, установлены причины и условия, способствующие происшедшему несчастному случаю.

Напомним, что 31 марта в музее «Старая Сарепта» 51-летний рабочий получил тяжелые увечья в результате взрыва огнетушителя. Пострадавшего доставили в больницу № 15 в Волгограде, где он, несмотря на усилия медиков, скончался.

Ранее сообщалось, что причиной его смерти стала травма головы, полученная при разборке огнетушителя.

Фото Геннадия Гуляева из архива V102.RU.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше