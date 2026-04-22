Двух жителей Тавды обвиняют в вымогательстве и угоне автомобиля у бойца СВО

Двое жителей Тавды предстанут перед судом за угон автомобиля и вымогательство. Как сообщает следствие, 15 января 2026 года обвиняемая купила Kia Ceed у участника СВО за 500 тысяч рублей.
Однако вскоре она обнаружила неисправность и потребовала расторгнуть сделку, а также вернуть деньги, на что получила отказ. Тогда женщина и ее знакомый на следующий день наведались домой к солдату.
— Обвиняемые прибыли к потерпевшему днем и потребовали расторжения договора и возврата денежных средств. При этом соучастник применил в отношении потерпевшего насилие, не опасное для жизни и здоровья, а также высказал угрозы его применения, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Затем обвиняемые угнали у бойца СВО машину Opel Astra, стоимость которой составляет 450 тысяч рублей. Они перевезли автомобиль в гараж и оставили его там, пока транспорт позже не изъяли сотрудники полиции.
Спустя три дня, 19 января, знакомый женщины потребовал от потерпевшего 500 тысяч рублей или права на его Opel Astra, угрожая насилием. Тогда солдат был вынужден написать расписку о передаче машины.
Теперь женщину и ее знакомого обвиняют по трем статьям: пункту «г» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство, в крупном размере», пункту «в» части 2 статьи 166 УК РФ «Угон автомобиля, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» и по части 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство, с применением насилия».
Свою вину обвиняемые отрицают. Уголовное дело направили в Тавдинский районный суд на рассмотрение.